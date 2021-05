Bildungsberatung in sieben Sprachen

Deutsch, Englisch, Persisch (Dari/Farsi), Russisch, Hindi sowie Urdu – in insgesamt sieben Sprachen berät Tamana Ayobi (33) die Ratsuchenden in Sachen Aus- und Weiterbildung. Die diplomierte Lebens- und Sozialberaterin kann mit ihrem Talent viele Probleme rasch aus der Welt schaffen: „Es ist schon ein Vorteil, mehrsprachig zu sein, weil man die Klienten dadurch besser unterstützen kann. Manche wünschen sich, in ihrer Erstsprache beraten zu werden. Es ist wichtig, die Menschen dort abzuholen, wo es nötig ist“, sagt Ayobi. Wenn man dann den Erfolg der Personen hautnah miterleben kann, ist das natürlich auch für die Beraterin eine zusätzliche Motivation: „Hier geht es vor allem auch um Integration. Wenn es Menschen gelingt, Veränderung zu erleben und diese gut mitzumachen, etwa den erstmaligen Besuch einer Schule, dann ist das schon ein toller Erfolg“, so das Sprachentalent.