Kindergarten statt Rotkreuz-Zentrale

Rund drei Jahre nach dem Kauf der ehemaligen Rotkreuz-Zentrale in der Ludwig-Stöhr-Straße durch die Stadt wird der darin geplante Kindergarten nun in die Tat umgesetzt. Zwei Millionen Euro werden für die neue Betreuungseinrichtung in der Innenstadt in die Hand genommen, im September 2022 soll sie fertig sein.