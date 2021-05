Fledermaus zwingt Passagiermaschine zu Notlandung

Todesurteil für Fledermaus nach der Notlandung

Währenddessen drehte der Pilot um und führte eine Notlandung durch. Nachdem die Maschine am Boden war, wurde die Tierschutzbehörde verständigt, um das Tier aus dem Flugzeug zu holen. Schließlich wurde die Kabine begast und die Fledermaus so getötet. Der Kadaver wurde schließlich in der achten Reihe der Business-Class geborgen.