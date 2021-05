10.000 Libanesen bei „Impf-Marathon“ gestochen

Gesundheitsminister für wöchentlichen „Marathon“

Die Kampagne am Samstag richtete sich an Frauen und Männer ab dem Alter von 30 Jahren. Einen solchen „Marathon“ solle es wöchentlich geben, kündigte Gesundheitsminister Hamad Hassan an. Bereits im Februar hatten im Libanon die Impfungen vor allem für Ältere begonnen. In Österreich wurden in der Vorwoche durchschnittlich 65.000 Menschen pro Tag geimpft.