Nacht-Gastro erwacht wieder aus „Corona-Schlaf“

Ein „Krone“-Lokalaugenschein am 17. April in Linz und Wels: Ausgangssperre und geschlossene Gastronomie, die beliebten Ausgehviertel waren wie leergefegt. Am 28. Mai zeigte sich schon ein schöneres Bild. Bis 22 Uhr dürfen die Lokale geöffnet haben, eine Ausgangssperre gibt es nicht mehr. Das sorgt nicht nur für gute Laune bei den Gästen, sondern vor allem bei den Betreibern.