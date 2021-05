Glas statt Plastik, Österreicher sind dafür

Derzeit befinden sich in Österreich über 80 Prozent in Einweg-Gebinden, davon drei Prozent Glas, elf Metall(dosen), 45 Kunststoff und 22 Tetrapak, wie ein Greenpeace-Bericht zeigt. Nur etwas weniger als 20 Prozent aller Getränke befinden sich derzeit in umweltfreundlichen Mehrwegflaschen. Dabei waren es Anfang der 1990er Jahre noch 80 Prozent. Das geht eindeutig in die falsche Richtung. „In den vergangenen 20 Jahren wurden viele politische Fehler gemacht, die dazu geführt haben, dass heute umweltschädliche Einwegverpackungen den Markt dominieren. Sie heizen die Klimakrise an, verschmutzen die Umwelt und verschwenden wertvolle Ressourcen. Deshalb brauchen wir einen gesellschaftlichen Wandel. Weg von der Wegwerfkultur hin zu einer Kultur der Wiederverwendung“, erklärt Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace Österreich.