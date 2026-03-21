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Jubel in Tirol:

So reagierte der GAK auf die 5:1-Torlawine

Sport-Nachrichten
21.03.2026 19:47
Der GAK feierte in Tirol ein 5:1-Schützenfest.
Der GAK feierte in Tirol ein 5:1-Schützenfest.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Der GAK hat den Auftaktsieg in den Abstiegskampf gegen den WAC bestätigt – und wie! Mit einem imposanten 5:1, dem höchsten Sieg in der Bundesliga seit dem Wiederaufstieg, gelang bei WSG Tirol vor der Länderspielpause eine perfekte Revanche fürs 0:2 vor 13 Tagen.

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Nach einem Rückstand drehten die Rotjacken mächtig am Gashebel, rissen die Partie dank Doppelpack von Ramiz Harakate und einem Tor-Triple von Jacob Italiano eindrucksvoll herum.

Nach dem 5:1 konnte es Jacob Italiano kaum glauben: „Es war der erste Doppelpack meiner Karriere – der erste Hattrick! Das war unglaublich für mich, aber auch für die Mannschaft. Ein zweiter Sieg in Folge war enorm wichtig.“

Jaconb Italiano bejubelte seinen ersten Triplepack.
Jaconb Italiano bejubelte seinen ersten Triplepack.(Bild: GEPA)

Thorsten Schriebl, der die Elf als Kapitän aufs Feld führte, pfiff durch die Zähne: „Ich hab den Ball noch nie so getroffen, wie Jacob Italiano heute gleich zweimal." Nachsatz: „Es läuft, das Selbstvertrauen ist da und gerade in der richtigen Phase. Die Tabelle schaut richtig gut aus für uns. Wir sind stolz auf die sechs Punkte Vorsprung. Aber wir müssen bei uns bleiben. Denn in der Qualifikationsgruppe kann´s schnell gehen.“

Alex Hofleitner war happy: „Mit einem 5:1, und da noch dazu auswärts, kann man wirklich zufrieden sein. Das war ein richtiges Statement! Alles hat heute zusammengepasst. Und Jacob Italiano war unglaublich!“

Auch Feldherr Ferdl Feldhofer nickte zufrieden: „Großes Kompliment an alle – an die Spieler und die Fans. Toll, welche Energie wir aufgebaut haben. Wir haben uns vom 0:1 nicht beirren lassen, und wir hätten sogar noch höher gewinnen können.“

 

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