So reagierte der GAK auf die 5:1-Torlawine

Thorsten Schriebl, der die Elf als Kapitän aufs Feld führte, pfiff durch die Zähne: „Ich hab den Ball noch nie so getroffen, wie Jacob Italiano heute gleich zweimal." Nachsatz: „Es läuft, das Selbstvertrauen ist da und gerade in der richtigen Phase. Die Tabelle schaut richtig gut aus für uns. Wir sind stolz auf die sechs Punkte Vorsprung. Aber wir müssen bei uns bleiben. Denn in der Qualifikationsgruppe kann´s schnell gehen.“