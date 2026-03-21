Betrüger zog mit Luxus-Show Reiche über den Tisch

Mit Privatjet, Bentley und Bodyguards alle getäuscht

Einmal gab er sich als Öl-Magnat aus, dann als Pilot und auch als Schauspielkollege des gefallenen französischen Leinwandhelden Gérard Depardieu. Dafür hatte er im Sommer 2023, während der Filmfestspiele in Cannes, alle Register gezogen: P. mietete sich eine pompöse Villa an, umgab sich mit angeheuerten Models und Bodyguards und ließ sich sündteure Ferraris und edle Bentleys vor das vermeintliche Eigenheim hinstellen.