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Tödlicher Forstunfall

Mann verunglückt vor Augen des Sohnes und Enkels

Tirol
21.03.2026 19:13
(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

Schreckliches Unglück in der Tiroler Gemeinde Brandberg! Ein 58-Jähriger stürzte bei Holzschlägerarbeiten und blieb bewusstlos liegen, wenig später verstarb der Einheimische. Eine Obduktion soll die Tordesursache klären.

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Zu einem tragischen Forstunfall kam es am Samstag gegen 8.30 Uhr in Brandberg. Bei einer Holzschlägerung in einem steilen Waldstück stürzte ein Einheimischer (58) plötzlich ab und blieb ca. fünf Meter unterhalb der Absturzstelle bewusstlos liegen.

Mittels Tau wurde der Verunglückte geborgen.
Mittels Tau wurde der Verunglückte geborgen.(Bild: ZOOM Tirol)

Sein Sohn und sein Enkel (10) nahmen das Unglück wahr und setzten sofort die Rettungskette in Gang.

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Der Verunglückte wurde unter fortgesetzten Reanimationsmaßnahmen vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in ein flacheres Gelände transportiert. Dort verstarb der Mann. Um die Todesursache ermitteln zu können, wurde eine Obduktion angeordnet.

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