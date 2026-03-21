„Rapid hat noch immer alles, um jeden zu schlagen“

Sechs Jahre agierte Markus „Mika“ Heikkinen als Staubsauger in Rapids Defensive, gekrönt vom Meistertitel 2008. Jetzt, nach neun Jahren als Sportdirektor bei FC Oulu, kehrt der Finne als Scout nach Hütteldorf zurück. Mit der „Krone“ sprach der 47-Jährige vor dem LASK-Spiel über...