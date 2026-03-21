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Heikkinen mit Ansage

„Rapid hat noch immer alles, um jeden zu schlagen“

Fußball National
21.03.2026 18:30
Heikkinen dufte 2008 Rapids bisher letzten Meistertitel bejubeln.
Heikkinen dufte 2008 Rapids bisher letzten Meistertitel bejubeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Markus Heikkinen, ein Meister-Held von 2008, kehrt als Scout zu Rapid Wien zurück. Wie der Finne die aktuelle Lage bei Grün-Weiß beurteilt, warum er den Hütteldofern viel zutraut und auch von Rekordeinkauf Gulliksen überzeugt ist.

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Sechs Jahre agierte Markus „Mika“ Heikkinen als Staubsauger in Rapids Defensive, gekrönt vom Meistertitel 2008. Jetzt, nach neun Jahren als Sportdirektor bei FC Oulu, kehrt der Finne als Scout nach Hütteldorf zurück. Mit der „Krone“ sprach der 47-Jährige vor dem LASK-Spiel über...

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