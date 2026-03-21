Trotz Sturz: Pogacar gewinnt Mailand-Sanremo

Der Ausnahmefahrer nahm sich nicht einmal Zeit zum Durchschnaufen, sondern ging direkt in den Attacke-Modus. Nur Vorjahressieger Mathieu van der Poel und Mountainbike-Olympiasieger Pidcock konnten ihm am vorletzten Anstieg noch folgen. Am Poggio, dem letzten Anstieg, musste dann auch Van der Poel abreißen lassen. Pogacar zog von der Spitze weg den Sprint an und kam einige Zentimeter vor Pidcock über die Ziellinie. „Die Emotionen sind nicht in Worte zu fassen. Es war so kompliziert heute“, sagte UAE-Teamchef Mauro Gianetti.