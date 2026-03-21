Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum ersten Mal

Trotz Sturz: Pogacar gewinnt Mailand-Sanremo

Sport-Mix
21.03.2026 18:09
Auch ein Sturz hat Tadej Pogacar nicht stoppen können.
Auch ein Sturz hat Tadej Pogacar nicht stoppen können.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch ein Sturz hat Tadej Pogacar beim Eintagesrennen Mailand-Sanremo nicht stoppen können. Der slowenische Rad-Superstar setzte sich am Samstag nach 298 Kilometern im Sprint gegen den Briten Tom Pidcock durch und gewann erstmals den Frühjahrsklassiker, der ihm in seiner Erfolgssammlung noch gefehlt hatte. Den dritten Platz holte sich der Belgier Wout van Aert.

0 Kommentare

Pogacar war gut 32 Kilometer vor dem Ziel in einer Kurve heftig zu Boden gegangen. „Als ich stürzte, dachte ich für eine Sekunde, alles ist vorbei. Es ist der wichtigste Teil des Rennens. Glücklicherweise war ich schnell wieder auf dem Rad. An meinem Rad und mir war nicht so viel kaputt. Die Beine waren noch in Ordnung“, sagte der viermalige Tour-de-France-Sieger, der eine beeindruckende Aufholjagd startete und an der Cipressa hinauf quasi am ganzen Feld vorbeiflog.

Der Ausnahmefahrer nahm sich nicht einmal Zeit zum Durchschnaufen, sondern ging direkt in den Attacke-Modus. Nur Vorjahressieger Mathieu van der Poel und Mountainbike-Olympiasieger Pidcock konnten ihm am vorletzten Anstieg noch folgen. Am Poggio, dem letzten Anstieg, musste dann auch Van der Poel abreißen lassen. Pogacar zog von der Spitze weg den Sprint an und kam einige Zentimeter vor Pidcock über die Ziellinie. „Die Emotionen sind nicht in Worte zu fassen. Es war so kompliziert heute“, sagte UAE-Teamchef Mauro Gianetti.

Paris-Roubaix fehlt Pogacar noch
In den vergangenen Jahren hatte der Slowene den Sieg in Sanremo immer knapp verpasst, gleich zweimal stand ihm dabei sein großer Rivale Van der Poel im Weg. Durch seinen ersten Triumph bei der „Classicissima“ hat Pogacar nun vier der fünf Radsport-Monumente mit den wichtigsten Eintagesklassikern gewonnen. Dem 27-Jährigen fehlt nur noch ein Sieg beim Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix.

Felix Großschartner
Felix Großschartner(Bild: UAE Team Emirates)

Felix Großschartner, der für seinen UAE-Kapitän Pogacar Führungsarbeit geleistet hatte, kam mit 11:14 Minuten Rückstand ins Ziel. Bester Österreicher war Marco Haller (Tudor) mit Platz 116 und 5:01 Minuten Rückstand. Michael Gogl (Alpecin) wurde 166. (+18:57).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
21.03.2026 18:09
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
111.447 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
105.270 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
102.951 mal gelesen
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
3162 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1829 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Außenpolitik
EU will Ukraine-Kredit trotz Blockade zahlen
805 mal kommentiert
Von links: EU-Ratspräsident Antonio Costa, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und ...
Mehr Sport-Mix
Zum ersten Mal
Trotz Sturz: Pogacar gewinnt Mailand-Sanremo
Tischtennisskandal
ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke tritt zurück
Zweiter in den USA
Gruen läuft tollen Test für Vienna City Marathon!
Tolles WM-Debüt
Posch fliegt zwei Hundertstel am Semifinale vorbei
Gemeinsames Training
Österreichs Radtalent hielt mit Star Pogacar mit

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf