Glantaler Wasserweglauf eröffnet Berglauf-Saison

Seit der Premiere im Jahr 2014 hat der Glantaler Wasserweglauf immer mehr an Beliebtheit gewonnen. Auf einer Strecke von 8,8 Kilometern über Stock und Stein müssen die Läufer rund 450 Höhenmeter absolvieren. Der Start erfolgt am Samstag um 14 Uhr in Glantschach, das Ziel ist bei der „Zechnerin“. Bis zu 200 Teilnehmer sind aufgrund der Corona-Maßnahmen erlaubt, bisher gibt es 140 Anmeldungen. Wie im Vorjahr trotzen Organisator Walter Copi und sein Team der Pandemie, stellen den Lauf unter bestmöglichen Bedingungen auf die Beine.