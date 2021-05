Citroën C4 mit Schwächen im EuroNCAP-Crashtest

„Der C4 hat in fast allen Kategorien kleinere Schwächen, eine Ausnahme ist die sehr gute Kindersicherheit“, erklärt Max Lang, Experte für Fahrzeugsicherheit beim Klub. Für erwachsene Insassen bestehe die Gefahr von schweren Verletzungen bei einem Frontalzusammenstoß gegen ein anderes Fahrzeug. Die Crashstrukturen in der Front des relativ kleinen C4 seien nicht ganz so stabil, „wie man sich das gewünscht hätte“. Außerdem problematisch: Bei einem Seitenaufprall kann es passieren, dass der Fahrer so weit auf die Beifahrerseite geschleudert wird, dass sein Kopf gegen die dortige Tür prallt.