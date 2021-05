Einkommen spielt bei Infektionen eine Rolle

Mehr Geld heißt weniger Infektionen

Paradebeispiel ist die Flachgauer Gemeinde Elsbethen: Im Schnitt verdient ein Bewohner hier knapp 2800 Euro netto. Die Positiv-Rate in der Ortschaft beträgt nur etwa fünf Prozent. Auch in anderen Salzburger Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern ergibt sich ein ähnliches Bild: In Seekirchen hatten bei einem Einkommen von rund 2700 Euro knapp sechs Prozent der Einwohner Corona, in Neumarkt am Wallersee waren bei einem Durchschnittsverdienst von 2400 Euro nur sieben Prozent infiziert.