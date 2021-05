Transparenz: Letzte Sitzung heute vor zwei Jahren!

„Er ist auf dem Schoß der ÖVP gelandet“

Den grünen Klubobmann bezeichnet er als „Möchtegern-Aufklärer“, was er wie folgt argumentiert: „Es passt ins Bild, dass er diese Gruppe leitet. Seine Polit-Karriere hat er als Peter Pilz Tirols gestartet und ist jetzt am Schoß der ÖVP gelandet. Transparenz war einmal ein Grundwert der Grünen, doch für ein bisserl Macht am Schoß der ÖVP opfern sie diesen Wert und verraten ihre Wähler. In der türkis-grünen Wiener Bundesregierung fordern sie die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und in der Landesregierung machen sie die Geheimhaltungspolitik zum Maßstab.“ Die Blockadehaltung der ÖVP sei nicht verwunderlich, sie habe Transparenz „schon immer gescheut wie der Teufel das Weihwasser“, verdeutlicht Sint.