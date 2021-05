Ein neues Netzwerk für kreative Köpfe in Tirol

Vorbild sind Länder wie Dänemark

Abgeschaut hat man sich das Konzept von Design-Ländern wie Dänemark. Aber auch in Österreich haben Bundesländer wie die Steiermark oder Oberösterreich bereits ähnliche Plattformen. Was dort passiert, ist nicht einfach zu beschreiben. Jank nennt als aktuelles Beispiel Workshops für Touristiker, die gerade den neuen „Tiroler Weg“ ausarbeiten oder Beratungen für Jungunternehmer, die in der Entwicklung neuer Produkte stecken: „Oft scheitern Firmen und andere Organisationen am kreativen Prozess, weil er Zeit braucht und ein sehr offenes Denken in alle Richtungen erfordert. Die Plattform ,Kreativland Tirol’ soll diese Prozesse unterstützen und verbessern.“