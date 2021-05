Welche Themen den Arbeitnehmern jetzt wichtig sind

Die Gewerkschaft FSG hat in einer IFES-Studie Salzburgs Arbeitnehmer nach den brennenden Themen in der Coronakrise befragt. Die Ergebnisse sind wenig überraschend. Die größte Angst haben die Menschen vor einem geringeren Einkommen. Außerdem wichtig: Attraktivierung der Pflegberufe, Digitalisierung, die Schaffung einer Vermögens- und Erbschaftssteuer sowie ein höheres Arbeitslosengeld in der Krise.