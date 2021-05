50 Kilo Cannabis an Bord: Fünf Jahre Haft

Schon seit Dezember sitzt der Familienvater aus Slowenien in Klagenfurt in U-Haft. Bisher hatte er sich nicht geständig verantwortet, wollte nicht gewusst haben, dass sich in den Kartons an Bord seines Klein-Lkw Rauschgift befand. Doch beim Prozess zeigte er sich angesichts der erdrückenden Beweislage doch reumütig: „Ich hatte Geldsorgen“, erklärt er. „Schon vor Corona waren Unbekannte auf mich zugekommen und wollten mich als Boten anheuern, da habe ich noch abgelehnt.“