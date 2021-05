Familie nach Brand in Wohnung eingeschlossen

Das Feuer brach vor einer Wohung im obersten Stock des Hauses aus. Durch eine Dachluke rief ein 29-jähriger Familienvater, der mit seiner 24-jährigen Partnerin und einem zweijährigen Kind in einer Wohnung eingeschlossen war, um Hilfe. Die beiden Polizeibeamten konnten, kurz nachdem sie bei dem Haus ankamen, mit den Insassen der Wohung durch Zurufe Kontakt herstellen. Nachdem den Polizisten ein Schlüssel zugeworfen wurde, rannte ein Beamter mit einem Feuerlöscher ins Haus und beseitigte den Brand. Die zweite Polizistin blieb weiterhin in Kontakt mit den Personen in der Wohnung, gab die Anweisung diese aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht zu verlassen.