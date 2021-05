Frau warf Millionen-Los weg - und erhielt Gewinn

Bonus für ehrlichen Shopbetreiber

Die Lotteriegesellschaft in Massachusetts teilte Ende März mit, dass Fiega Gewinnerin des Preisgeldes in Höhe von einer Million Dollar sei. Auch die Shahs gingen aber nicht leer aus: Der Shop erhielt demnach von der Lotteriegesellschaft einen Bonus in Höhe von 10.000 Dollar für den Verkauf des Gewinnerloses. Fiega sagte, sie habe der Familie ebenfalls eine Belohnung zukommen lassen. Den Rest des Preisgeldes wolle sie für die Pension sparen.