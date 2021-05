Öffnungen blieben bislang ohne „Nebenwirkungen“

Aufgsperrt is! Seit sieben Tagen ist auch der harte Lockdown hierzulande Geschichte. Und auch die gestrigen Infektionszahlen (37 neue Fälle) zeigen wieder deutlich: Bis dato haben sich die Öffnungen in NÖ noch nicht negativ auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt. Ob das aber auch weiterhin so bleibt, wird sich bald weisen. „Erst mit einer Verzögerung von 10 bis 14 Tagen“, erklären heimische Experten, würden etwaige Öffnungseffekte auch erkennbar werden. Eine Verschlechterung sei aber auch in der noch jungen Woche nicht absehbar.