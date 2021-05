Das Fußball-FANomen erfindet sich völlig neu

10.000 Plätze in Wels

Alle Gastgärten der City werden mit möglichst vielen Bildschirmen ausgestattet,um „die Menschen ausGaragen und Hinterhöfen in die professionelle Gastro zu bringen“, so Jungreithmair, der damit in Summe bis zu 10.000 Plätze anbieten will. Auch wenn es noch so manches Fragezeichen gibt. Allen voran Österreichs Spiel am 17. Juni in Amsterdam gegen Holland. Weil das erst um 21 Uhr beginnt, laut derzeit gültiger Verordnung aber bereits um 22 Uhr Sperrstunde sein muss.

„Ich denke, dass die bis dahin gefallen ist“, hofft „Josef“-Chef Günter Hager, zu dessen Wirtshaus im Herzen von Linz kollektives Fußballschauen bei Großevents wie die Halbe Bier gehört. „Wir zeigen, was uns möglich ist“, sagt Hager.