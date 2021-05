Gekenterte Kajakfahrer mit Tretboot gerettet

Rettungsaktion mit dem Tretboot

Diese Rufe bemerkten mehrere Personen am Ufer des Sees - sie verständigten sofort die Rettungskräfte. Zwei weitere Passanten reagierten rasch: Sie nahmen ein am Ufer abgestelltes Tretboot in Betrieb und fuhren damit auf den See zum verunfallten Ehepaar. Die Retter schafften es, die beiden Deutschen zu bergen und mit dem Tretboot in Sicherheit zu bringen.