Ein verpatzter Abschluss für die Rothosen

Das brachte die Dornbirner aus der Fassung. Die Wiener dagegen waren voll da, hätten in den zehn Minuten nach der Führung noch drei Mal netzen müssen. Der zweite Treffer fiel dann in der 32. Minute, Kapitän Rasners Eckball fand den freistehenden Leomed Krasniqi am kurzen Pfosten, der köpfte problemlos zum 0:2 ein. Dornbirn rettete sich ohne weiteres Gegentor in die Pause, noch war die Partie nicht verloren.