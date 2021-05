„Polizei-Einsatz“ beim Bio-Bauern

Sinnvoll nutzt die Mostviertler Polizeilegende Rudolf Pfeffer seine Pension. Denn jetzt stellte sich der erfahrene Beamte – er war zuletzt am Landeskommando in St. Pölten tätig – in den Dienst der guten Öko-Sache und hilft – bei freier Kost und Logis – bei einem beliebten Bio-Bauern bei der Ernte aus.