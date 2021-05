Zahlen bleiben auf niedrigem Niveau

Während aber das Land aufgrund der Öffnungen vorsichtig aufatmen kann, sind auch die Experten zuversichtlich: „Wir werden uns auf diesem Niveau einpendeln. Die Zahlen sind zwar nicht perfekt, aber ein guter Schritt in die richtige Richtung“, heißt es in St. Pölten. Kleinere Cluster haben sich aktuell lediglich in einem Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld (11) und einem Sportverein im Bezirk Mödling (8) gebildet. Die Lage sei aber in beiden Fällen unter strenger Kontrolle, wird betont.