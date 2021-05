Das Land investiert viel in eigene Badeplätze

Bereits in Kürze mehr Badeplätze

Für LH Stelzer Gelegenheit, eine sehr umfangreiche Bilanz zu ziehen, die er nicht ohne Stolz so zusammenfasst: „Das Land Oberösterreich hat bereits sehr viel in Bade- und Erholungsanlagen investiert und wird das auch weiterhin tun. Schon in Kürze können wir den Landsleuten noch mehr Badeplätze präsentieren“, wie Stelzer ankündigt.

In Geldbeträgen sah es beispielsweise 2020 so aus: Knapp 300.000 € Einnahmen (Miet- und Pachtzinse, Parkgebühren), etwas über eine Million Ausgaben.