Eine gewaltige Hanfplantage ging in Rauch auf

Ein Angestellter der registrierten CBD-Hanfanlage betrat am Samstagvormittag die Halle und schaltete die Lüftung ein. In diesem Moment brach eine rund drei Meter hohe Metall-Gipskonstruktion in sich zusammen. Innerhalb dieser Konstruktion wurden mehrere tausend Hanfpflanzen gezüchtet. Ihr Wachstum wird mit Wärmelampen unterstützt. Diese verursachten den Brand, der in den brennbaren Untersätzen stehenden Pflanzen. Dabei wurde ein automatischer Brandalarm ausgelöst.