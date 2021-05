Flexible Fahrzeugmodelle für alle Einsätze bereit

Der Größenunterschied der neuen Einsatzfahrzeuge in Neunkirchen und Baden-Stadt ist enorm. Obwohl die „Compact Line“ von Rosenbauer schon über viele Jahre am Feuerwehrfahrzeugmarkt erhältlich ist, dachten sich die Mitglieder in der Kurstadt südlich von Wien ein eigenes, für ihr Einsatzgebiet optimales Fahrzeug- und Beladekonzept auf Basis eines Hilfeleistungsfahrzeuges aus und erhielten so das kleinste „HLF2“ Niederösterreichs auf Basis eines Zwölf-Tonnen-Fahrgestells mit 1.200 Liter Löschwasser.