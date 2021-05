Köstinger: EU-Lösung bis Sommer „Herausforderung“

Hierzulande werde der Grüne Pass noch vor einer EU-Lösung umgesetzt und Türen in die Gastronomie, der Hotellerie und bei Dienstleistungen öffnen, so Köstinger. Öffnungen gibt es am 19. Mai. Vorerst hat man Zutritt mit negativen Testnachweisen, Impf- oder Genesungsnachweisen. Für Gastronomie und Hotellerie kündigte sie an, dass diese mit Gratistests versorgt werden sollen, „damit es vor Ort so einfach wie möglich gehen kann“.