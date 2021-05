Corona-Krise schadete Österreich mehr als anderen

Entwicklung je nach Branche unterschiedlich

Doch die Entwicklung ist je nach Branche völlig unterschiedlich: „Die Industrie und der Bau sind in etwa wieder auf dem Niveau, das sie vor der Krise hatten“, erklärt Wifo-Experte Stefan Ederer. Hingegen sieht es bei Gastronomie bzw. Hotellerie (Wertschöpfung bis heute um 60 Prozent niedriger als vor der Krise), sonstigen Dienstleistungen und dem Handel noch ziemlich düster aus. Das zeigt sich am deutlichsten in der Entwicklung des privaten Konsums, der normalerweise für etwa die Hälfte des Wirtschaftswachstums verantwortlich ist. Er brach im Vorjahr um rund zehn Prozent ein, es wurden um 18 Milliarden Euro weniger ausgegeben als 2019. Auch im ersten Quartal 2021 war der Rückgang ähnlich hoch. Ederer: „Das Verhalten hat sich geändert. Weil man durch die geschlossenen Geschäfte und Lokale nichts ausgeben und nicht auf Urlaub fahren konnte, erhöhte sich die Sparquote.“ Daran konnten auch die teuren Hilfsmaßnahmen der Regierung nichts ändern, auch wenn diese Firmen das Überleben sicherten und den Verlust vieler Arbeitsplätze verhinderten.