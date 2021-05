SPÖ-Chefin erinnert an 5 Grundsätze der Demokratie

Der Nationalrat ist am Montag zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um einige heikle Themen zu debattieren. Zum Auftakt setzte es eine „Dringliche Anfrage“ an Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP). Kai Jan Krainer, SPÖ-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, ortete einen „schlampigen Umgang mit der Wahrheit“ bei Kanzler und Volkspartei und forderte im Falle einer Anklage gegen Kurz dessen Rücktritt. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erinnerte an die „fünf Grundsätze der Demokratie“ und prangerte vor allem die „ÖVP-Attacken gegenüber der Justiz“ an. Der Kanzler selbst wies die Vorwürfe einmal mehr zurück und ortete „Diffamierungen“.