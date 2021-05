Tanzen in den Tiroler Clubs: „Bitte warten!“

„Wer setzt sich schon in einen dunklen Keller?“

Die Riddim Bar ist eines der wenigen einstigen Nachtlokale, das am 19. Mai seine Pforten geöffnet hat - selbstverständlich wie die Gastro generell nur bis 22 Uhr. Frederik Lordick zeigt auf, warum: „Clubs sind meistens darauf ausgerichtet, kein Tageslicht reinzulassen. Ich kann in den Dachsbau keine Tische reinstellen - wer setzt sich denn in einen dunklen Keller?“ Man habe viel hin- und herüberlegt. Etwa, ob man Brettspiele bereitstellt. „Die Schwierigkeit ist da aber, dass du dir als Club das, was du eigentlich bist, ein bisschen kaputtmachst“, sagt er.