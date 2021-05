Erstmalig mehr Männer als Frauen beim Corona-Test!

100.000 Tests an einem Tag

„Normalerweise“, schildern die Behörden, sei das Verhältnis genau umgekehrt. „Auch bei den Massentestungen waren durchschnittlich 51,5 Prozent aller Getesteten Frauen“, informieren die Experten von Notruf-NÖ. Insgesamt wurden - wie berichtet - alleine am Mittwoch 100.000 Checks durchgeführt. Auch in der Landespolitik gibt man sich ob der hohen Testbereitschaft daher zufrieden.