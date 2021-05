Neuer Testrekord dank Öffnungen

Über die hohe Testbereitschaft und „ein großes Maß an Verantwortungsgefühl“, wie es Tourismuslandesrat Jochen Danninger formulierte, freut man sich ganz besonders in der Gastronomie. Durch das Aufsperren konnten 43.000 Mitarbeiter aus dem Tourismus wieder in Beschäftigung gebracht werden. Insgesamt 11.670 NÖ-Betriebe verzeichnen jetzt wieder Umsätze. Zahlen, auf die man endlich gemeinsam anstoßen kann!