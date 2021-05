WHO: Zugelassene Vakzine schützen vor Mutationen

In Zentralasien erhielten nur 23 Prozent zumindest eine Dosis

Die Europa-Direktion der WHO ist für 53 Staaten zuständig, darunter auch Russland und mehrere ehemalige Sowjetrepubliken in Zentralasien. In der Region haben laut Kluge bisher nur 23 Prozent der Menschen eine erste Corona-Impfung erhalten, elf Prozent sind bereits vollständig gegen das Coronavirus immunisiert. Die sogenannte indische Corona-Variante, die laut Experten offenbar ansteckender ist als die Ursprungsform des Virus, wurde laut Kluge in mindestens 26 der 53 Länder der Region nachgewiesen.