„Aerial_Knight‘s Never Yield“: Lauf Wally, lauf!

Das Spielprinzip ist nicht neu, der Look und die Story dagegen schon: Im 3D-Side-Scroller „Aerial_Knight‘s Never Yield“ müssen Gamer vor allem laufen und dabei durch Springen oder Ducken rechtzeitig Hindernissen ausweichen. Der ab sofort für PC, PS4, Xbox One und Switch erhältliche Titel spielt in einem futuristischen Detroit im Stile Tokios und handelt von Wally, „dessen Enthüllung seine Stadt für immer verändern kann“, wie Publisher Headup mitteilte.