Biker wurde bei Unfall zehn Meter weggeschleudert

Der 52-Jährige aus der Gemeinde Gmünd war am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Sachsenburger Landesstraße in der Gemeinde Sachsenburg unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die rechte Fahrbahnseite geriet und in Folge gegen die Leitschiene krachte. Der Motorradlenker wurde durch den Anprall zehn Meter in Fahrtrichtung geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Nachfolgende Autolenker übernahmen die Erstversorgung und verständigten die Einsatzkräfte. Der schwer verletzte Lenker wurde vom Rettungshubschrauber „C 7“ in das LKH Villach geflogen.