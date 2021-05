Hund biss Fünfjährige beim Spielen in die Wange

Zu einem Hundebiss kam es am 19. Mai 2021 gegen 16.30 Uhr in einer Wohnung in Marchtrenk. Die 41-jährige Hundebesitzerin aus Wels war zu Besuch bei ihrer Bekannten. Mit dabei war ihr 6-jähriger Mischlingshund. Die 5-jährige Tochter der Bekannten spielte sich mit dem Hund. Plötzlich biss dieser das Mädchen in die rechte Wange. Das Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.