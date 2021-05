Reinigungsgerät unter falschem Namen ausgeliehen

Die bisher unbekannte, weibliche Person hat am 6. Mai um 10 Uhr in dem Baumarkt in St. Veit an der Glan nicht nur falsche Personaldaten, sondern auch eine falsche Telefonnummer angegeben. Das ausgeliehene Teppichreinigungsgerät der Marke „Tubaclean“ (Farbe: blau) hat sie nicht mehr zurückgebracht. Jegliche Nachforschung war aufgrund der falschen Angaben unmöglich. Die Frau wird auf 30 bis 40 Jahre alt geschätzt, ist 160-165 Zentimeter groß, hat eine normale bis leicht mollige Figur und schwarze Haare mit dunkelvioletten Spitzen.