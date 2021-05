In Spittal ist das kleinste Kino Österreichs

Als Geschäftsführer von Five Element Films aus Spittal begleitete Rieder bereits die Lugners auf die Malediven, geriet in die Schusslinie, als in Klagenfurt ein wilder Stier von der Polizei erschossen wurde, und war unzählige Male als Sky-Kameramann tätig: „Momentan drehe ich für Servus TV in Kärnten und Tirol, womit ich mir einen weiteren Kindheitstraum erfülle.“