Arbeiter schnitt sich mit Flex in den Unterarm

Der 39-jährige Arbeiter war gegen 15 Uhr in der Werkshalle seines Arbeitgebers in Feldkirchen damit beschäftigt, mit einem Winkelschleifer ein Eisenstück durchzuschneiden. Nach Angaben des Arbeiters verkantete sich plötzlich die Trennscheibe wegen einer Spannung im Winkeleisen, wodurch der Mann sich mit der Flex in den linken Unterarm schnitt. Der Arbeiter wurde nach Erstversorgung durch Mitarbeiter sowie der alarmierten Besatzung der Rettung Feldkirchen ins UKH Klagenfurt gebracht.