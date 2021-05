Feuerwehreinsatz in SCS am Tag der Gastro-Öffnung

Wie die „Krone“ erfuhr, waren in der Küche des betroffenen Lokals mehrere Brandmelder losgegangen. Der Grund: Dem Küchenpersonal waren Speisen angebrannt, just am ersten Tag der Wiedereröffnung. Fünf Brandmelder schlugen daraufhin an, der Bereich des Multiplex wurde kurzfristig geräumt.