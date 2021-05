Moderne Zentrale für die Impf-Forschung

In Herzogenburg im Bezirk St. Pölten entsteht mit dem Biotech-Park in kommender Zeit ein hochmodernes Zentrum zur Erforschung und Entwicklung von veterinärmedizinischen Impfstoffen und biotechnologischem Pflanzenschutz. Die SAN Group investiert 40 Millionen Euro in den Standort, am Freitag findet der Spatenstich statt.