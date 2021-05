Homeoffice-Bedingungen für Augen oft „Zumutung“

Die Bedingungen im Homeoffice sind für die Augen oft eine Zumutung. Dieser Ansicht ist der Chef der Uni-Augenklinik Mainz, Norbert Pfeiffer. „Die Arbeitnehmer sitzen zu Hause oft an Laptops mit kleinen Monitoren, in schlecht ausgeleuchteten und ungelüfteten Räumen an nicht höhenverstellbaren Arbeitsplätzen“, so Pfeiffer anlässlich einer Online-Pressekonferenz der Stiftung Auge der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) am Mittwoch. Viele Patienten berichten demnach über deutlich zunehmende Augen-Beschwerden im Homeoffice. Diese seien, so der Experte, die „Kehrseite der digitalen Arbeitswelt“.