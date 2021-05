Verschärfungen statt Lockerungen am Tennisplatz

Lockerungen? Ganz im Gegenteil – völlig verkehrte Welt im Tennissport! Denn dieser sieht sich am heutigen, lang ersehnten 19. Mai mit Verschärfungen konfrontiert: Die neuen Richtlinien des österreichischen Verbandes sehen vor, dass jede Person am Platz ab sofort entweder getestet, geimpft oder genesen sein muss – also auch Freizeitsportler!

Es herrscht völliges Unverständnis. „Wir können aber leider nichts ändern“, seufzt KTV-Boss Gerald Hebein. Die Vereine müssen dies nun an ihre Mitglieder kommunizieren, jedoch nicht aktiv kontrollieren. „Das wäre personell nicht machbar“, so Hebein. Der Auftakt in den Ligen wurde um zwei Wochen auf den 5./6. Juni verschoben – um den Vereinen genug Zeit zu geben, zu reagieren.