Magenta kämpfte mit Internetausfällen im Festnetz

Auf der Störungswebsite allestörungen.at waren die ersten Ausfälle in den frühen Morgenstunden gemeldet worden, gegen sieben Uhr schnellten die Beschwerden dann in die Höhe. Vor allem Nutzer aus Wien berichteten, dass sie kein Internet mehr hätten. Einer Störungskarte zufolge dürfte es aber auch in Graz und vermehrt in Innsbruck Probleme gegeben haben, ehe sich die Lage gegen 9.30 Uhr wieder entspannte.