Klinik beklagt Schaden für Image und Personal

Aufsichtsrat: SPÖ soll Vorwürfe zurücknehmen

Dennoch: Der Klinik sei ein erheblicher Schaden entstanden, wettert der Aufsichtsrat in einem Schreiben an den SPÖ-Landtagsklub. Die Oppositionspartei unter der damaligen Führung von Walter Steidl – auch an ihn ging der Brief – habe mit ihrer „getriggerten Kampagne einen Mitarbeiter an die Grenze seiner Lebensfähigkeit geführt“, heißt es in dem Schreiben vom Aufsichtsratsvorsitzenden Hubert Kuprian. Zudem seien in der Sache beschäftigte Mitarbeiter „psychisch und physisch schwer belastet“ und die Reputation der SALK geschädigt.