Auch Palästina-Flagge könnte bei uns wehen

Erdogan „verfluchte“ Österreich für gehisste Fahnen

Fragen nach dem Unmut in der muslimischen oder türkischstämmigen Community beantwortete Schallenberg mit der „Gegenfrage: Was ist mit unseren jüdischen Mitbürgern? Das ist eine Frage, die gerade in Österreich eine angemessene ist“. Zudem orientiere er seine Außenpolitik nicht danach, „welche Gruppierung sich in Österreich eventuell gekränkt fühlen könnte“. Am Montagabend war der Flaggenstreit mit der Türkei eskaliert, als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Österreich wegen der gehissten Israel-Fahnen „verflucht“ hatte.