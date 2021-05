Erdogan „verflucht“ Österreich wegen Israel-Fahnen

Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Montag die Solidarität der österreichischen Bundesregierung mit Israel im Konflikt mit der von der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas mit deftigen Worten verurteilt. „Ich verfluche den österreichischen Staat. Er will wohl, dass die Muslime den Preis dafür zahlen, dass er die Juden einem Genozid unterzogen hat“, wurde Erdogan zitiert. Kritik aus Ankara gab es auch an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), der bei einer Pressekonferenz am Montag (siehe Video oben) die „unrühmliche Rolle der Türkei“ kritisiert hatte.